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  3. Kaymakam Demirayak, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kaymakam Demirayak, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Demirayak, AA tarafından...

Kaymakam Demirayak, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirayak, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabiri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kaymakam Demirayak, yarışmada "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" ve "spor" kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA

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