Kaymakam Duru, Fen Lisesi’ni ziyaret etti

Develi Kaymakamı Murat Duru Develi İMKB Fen Lisesini ziyaret etti.

Akşam yemeğini İMKB Fen Lisesi öğrencileri ile beraber yiyen Kaymakam Duru, yemek sırasına geçip yemeğini kendisi aldı. Yemekten sonra öğrencilerle sohbet eden Develi Kaymakamı Murat Duru, ziyareti hakkında şu bilgileri verdi:

"402 öğrenciden 88 kız ve 99 erkek öğrenciye yatılı eğitim veren, ülkemiz genelinde ve Kayseri özelinde oldukça başarılı olan Develi İMKB Fen Lisemizi ziyaret ettim Son derece fonksiyoner çok iyi bir eğitim kompleksi olarak yapılmış okulumuzun hem yemekhanesini denetledik hem de devletimizin yurtlarında kalarak yatılı okumuş birsi olarak yatılı öğrencilerimizle beraber akşam yemegini yedik. Çocuklarımıza okullarından, öğretmenlerinden, pansiyonlarından ve yemekhanelerinden memnun olup olmadığını sordum çocuklarımızın tamamı çok memnun olduklarını ifade ettiler ve bizler de ziyadesiyle memnun olduk"

Kaynak: İHA