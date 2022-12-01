Kaymakam Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam olan Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi.
ENVER ÖZDERİN KİMDİR?
1983 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 21 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
Bilecik’in Yenipazar ve Eskişehir’in Mihalıççık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
1 yıl süreyle İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi incelemesinde bulundu.
KırklareliKofçaz, GümüşhaneKürtün, Eskişehirİnönü ve Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
Daha sonra Zonguldak Devrek Kaymakamlığı’na atanan Sayın ÖZDERİN, İçişleri Bakanlığı Makam Onayı ile Ağrı Patnos Kaymakamlığı görevini yürüttü.
13/07/2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Havran Kaymakamlığı’na atanan Kaymakam Enver ÖZDERİN, 27/07/2020 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Kaymakamımız Sn. Enver ÖZDERİN evli ve bir kız çocuğu babasıdır