Kaymakam Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 21 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan, Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi

YAYINLAMA
Google News
Kaymakam Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam olan Enver Özderin, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Enver Özderin'in biyografisi.

ENVER ÖZDERİN KİMDİR?

1983 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 21 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Bilecik’in Yenipazar ve Eskişehir’in Mihalıççık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

1 yıl süreyle İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi incelemesinde bulundu.

KırklareliKofçaz, GümüşhaneKürtün, Eskişehirİnönü ve Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra Zonguldak Devrek Kaymakamlığı’na atanan Sayın ÖZDERİN, İçişleri Bakanlığı Makam Onayı ile Ağrı Patnos Kaymakamlığı görevini yürüttü.

13/07/2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Havran Kaymakamlığı’na atanan Kaymakam Enver ÖZDERİN, 27/07/2020 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakamımız Sn. Enver ÖZDERİN evli ve bir kız çocuğu babasıdır

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Kemal Aslan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı? futbol karıyeri
Kemal Aslan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı? futbol karıyeri
İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? İşte Gencay Özcan biyografisi
İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? İşte Gencay Özcan biyografisi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Son Haberler
Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdi
Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından araç sahiplerine uyarı! Yeni uygulamaya uymayanlara yüklü miktarda para cezası!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından araç sahiplerine uyarı! Yeni uygulamaya uymayanlara yüklü miktarda para cezası!
1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil!
1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil!
uzmanlar uyardı! Aracına 200 TL antifriz koymaktan kaçanlara 30 bin TL masraf kapıda
uzmanlar uyardı! Aracına 200 TL antifriz koymaktan kaçanlara 30 bin TL masraf kapıda
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi
Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi
Çok Okunanlar
Üniversite öğrencisi gencin şüpheli ölümü kafaları karıştırdı! Ev arkadaşları çilingir ile kapıyı açtırdı, bahçede ölü bulundu!
Üniversite öğrencisi gencin şüpheli ölümü kafaları karıştırdı! Ev arkadaşları çilingir ile kapıyı açtırdı, bahçede ölü bulundu!
1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!
1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!
Yatılı okulda zehirlenme şüphesi! Gece rahatsızlanan 50 öğrenci...
Yatılı okulda zehirlenme şüphesi! Gece rahatsızlanan 50 öğrenci...
Abdulkadir Selvi'den Meral Akşener yorumu! "Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali"
Abdulkadir Selvi'den Meral Akşener yorumu! "Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali"
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"