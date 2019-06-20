Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Güven, Muhtarlar Bürosundaki görüşmede talep ve sıkıntıları dinledi. Göreve başladığı ilk günden beri ilçe halkının sevgisini kazanan ilçe Kaymamı Oray Güven, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizde görev yapan muhtarlarımızdan mahalle sorunlarını dinledik. Muhtarlarımıza gerekli çalışmaları yapıp sorunları ile ilgileneceğimizi belirttik" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA