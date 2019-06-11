Kaymakam Güven ve Başkan Tekin resim sergisinin açılışını yaptı

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bozüyük ilçesinde Resim sergisi açılışı gerçekleştirdi.

Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinde, Pazaryeri Beşeylül ilkokulu tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, ve Okul müdürleri, öğrenciler, vatandaşların katılımı ile açıldı. Açılış kurdelesini Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu, ve okul Müdürü Şentürk Gürbulak kesti. Beşeylül ilkokulu müdürü Şentürk Gürbulak, sergi açılışı yaptığı konuşmada, "Geçen yılda aynı alışveriş merkezinde ilki açtığımız bu yıl ikinci kez açılışını gerçekleştirdiğimiz resim sergimizi ziyaretlerin ve katılımcıların yoğun olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Gürbulak sözlerine, " ilkokul olarak büyük bir emek sonucunda eserlerimiz meydana gelmiş olması bizleri gelecekler için umutlandırıyor. Emeği geçenlere başta öğretmenimiz, Uğur Oğulcan olmak üzere, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezine, bugün sergimizin açılışına teşriflerinden dolayı ilçe Kaymakamımız Sayın Oray Güven'e Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin'e ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Köroğluna, Pazaryeri Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Sedat Büyük'e Okul müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi ve aynı serginin Perşembe Günü Pazaryeri Belediye Binasında açılacağını da belirtti.

Açılış konuşmasından sonra ilçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Köroğlu açılan resim sergisini gezdi.

Kaynak: İHA