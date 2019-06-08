Kaymakam İkis Buharkent’e veda etti

Aydın'ın Buharkent İlçesinde 8 aydır görev yapan Kaymakam Muhammet İkis, yurtdışı dil eğitimi görevi nedeniyle ilçeye veda etti. Buharkent protokolü ve halkının bağrına bastığı Kaymakam İkis, yayınladığı veda mesajında Buharkentlere olan şükranlarını dile getirerek helallik istedi.

Kaymakam Muhammet İkis, Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çok Kıymetli Buharkent'li Hemşerilerim. Yaklaşık 8 aydır sürdürdüğüm görevimden yurtdışı dil eğitimim sebebi ile 07.06.2019 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde Buharkent'e ve çok kıymetli Buharkent halkına samimi, dürüst ve adil bir şekilde hizmet etmeye, sizlerin sorunlarına çare aramaya ve gönüllere girmeye gayret ettim. Devletimizin bana verdiği yetki ve görevler çerçevesinde elimden geldiğince hizmet etmeye, Devletin şefkatli ve güler yüzünü vatandaşa yansıtmaya çalıştım. Görevimiz esnasında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Erol'a, Belediye Meclis Üyelerine, İlçe Siyasi Parti Başkanlarına, Muhtarlarımıza, ilçemizin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan amir, memur ve teşrik-i mesaide bulunduğum herkese, baş tacımız olan Şehit yakınlarımıza, Gazilerimize ve Buharkent halkına şahsıma gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum.Buharkent'in her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek siz değerli Buharkentli hemşerilerime ve mesai arkadaşlarıma veda ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin, dualarınızı esirgemeyin ve Allah'a emanet olun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kaymak İkis onuruna verilen veda yemeğinde ilçe protokolü ve STK'lar tarafından ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı birer teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verildi. Veda yemeğine Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol başta olmak üzere ile protokol üyeleri, Muhtarlar, daire müdürleri, STK Temsilcileri ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş katıldı. Başkan Erol ve Başsavcı Dönertaş yaptıkları konuşmalarda Kaymakam İkis'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA