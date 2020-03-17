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Kaymakam kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakam kalp krizi geçirdi

Giresun'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Baştürk'ün hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA




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