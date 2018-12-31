Kaymakam Kapankaya hastaların yeni yılını kutladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Devlet Hastanesinde servislerde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek tarafından karşılanan Kaymakam Kapankaya'ya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Yılmaz Baştürk, Mali Hizmetler Müdür Hatice İri ve Müdür Yardımcısı Mustafa Hoşşirin'de eşlik etti. Hastaları yataklarında ziyaret eden Kaymakam Kapankaya, hastaların istek ve taleplerini dinleyerek onlara çeşitli hediyeler vererek yeni yılda sağlık mutluluk ve esenlikler diledi.

Kaynak: İHA