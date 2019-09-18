Kaymakam Kaya çeltik hasadına katıldı

Özellikle yetiştirdiği baldo cinsi ile ülkemizin önde gelen çeltik ambarlarından biri olan Manyas'ta çeltik hasadı tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayının ortalarına kadar sürmesi beklenen çeltik hasadına Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Muhammed Kaya'da katıldı.

Eskiçatal Mahallesinde üretici Mustafa Avcı'ya ait çeltik ekili alanlarda biçerdövere binerek biçim aşamasını ve çeltiğin hasadı konusunda bilgi alan Kaya, daha sonra kurutma makinelerinde yapılan işlemleri görerek bilgi aldı. Beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan ile birlikte araziye giden Kaymakam Kaya, "Çeltik tarlalarında hasat dönemi, çeltik komisyonu başkanı olarak çeltik hasadını yerinde gördük, biçiminden, pirince dönüşümüne kadar aşamalarını gördük, tecrübe sahibi olduk. Ben bütün çeltik üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum, topraklarımız verimli, bunları kullanacağız. Allah'ın yardımı ve ihsanıyla bereketli bir yıl olacak inşallah" dedi.

Çeltik üreticisi Mustafa Avcı ise "Biz Trakya Araştırmanın çeşitlerinin yanı sıra kendi çeşitlerimizi de ekiyoruz. Şu anda ki hasat da dekara verimimiz 800 kilo civarında, arazinin durumuna göre bir verime sahip olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA