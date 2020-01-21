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Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu

Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu

Erzincan'ın Refahiye ilçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, kar yağmasının ardından tehlike arz eden şehir içi yollarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaykaç, Huzurevi kavşağı, Sanayi giriş ve çıkış noktalarında, Kalkancı sapağı yollarında tehlike arz eden durumlar hakkında incelemelerde bulunup yapılması gerekli iş ve işlemler ile ilgili karayolları çalışanlarından bilgi aldı.

Kaymakam Eyüp Kaykaç bu düzenlemelerin biran önce faaliyete geçirilmesi için gerekli görüşmeleri yaptı.

Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu

Kaymakam Kaykaç, şehir içi yollarda incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA



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