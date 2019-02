Kaymakam Kendüzler Yüksekova’da tamamlanan ve devam eden tüm yatırımları tek tek söyledi

Hakkari Yüksekova ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları, Yüksekova Kaymakamı ve belediye başkan vekili Ramazan Kendüzler, tüm detaylarıyla Ulusal ve Yerel Gazetecilerle paylaştı.

İlçeye geldiği günden beri, vatandaşlar tarafından sevilen Kaymakam Ramazan Kendüzler bu sefer bir ilki gerçekleştirerek, ilçede yapılan yatırımları tek tek, vatandaşın merakla beklediği cevaplarını vererek tümüyle açıkladı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'in konuşması şöyle; Yüksekova'nın nerden nereye geldiğini, vatandaşlarımızın kafasına takılan mesellileri birlikte paylaşıp, vatandaşlarımızı aydınlatmak için bir aradayız.

Öncelikle Yüksekova'da son iki yılda özellikle neler değişti, değişim nerden nereye oldu. Onu ifade etmek lazım. Değerli Yüksekovalılar, ilçemizin nüfusu son verilere göre, 119 bin 760 bunun 69 bin 602'si şehir merkezinde yaşıyor. 43 Bin 42'side köylerimizde beldelerimizde yaşıyor.

Yani 70 bin nüfusumuz var Yüksekovalı. Böyle bakınca Yüksekova gibi 70 bin bir ilçede, iki yıl önce alt yapı yoktu. Kanalizasyon özellikle, foseptik çukurlarıyla vatandaşlarımız binaların altına foseptik çukurunu kazıp giderlerini foseptik çukuruna veriyorlardı.

Bu durum kabullenebilir bir durum değil. Köylerimizde bile kanalizasyon varken, alt yapı varken, bazı köylerimizde 70 bin nüfuslu bir ilçede alt yapı olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Sıfır alt yapıdan bugün 230 kilometre, kanalizasyon şebekesi döşendi. Yine diğer taraftan 10 kilometre yağmur suyuyla birlikte, artık yağmur sularımız böyle birikinti, göl şekli özellikle ana güzergahlar da olmayacak.

Diğer tarafta Dilimli barajını biliyorsunuz, Devlet su işlerinin bir projesi, 1995'te başlamış yapımına. Ve 2018'de özellikle son iki yılda yürütülen yoğun çalışmalarla birlikte, 2018'de su tutmaya başladı. Bugün özellikle baya su tuttu bu projeyle birlikte Dilimli barajıyla birlikte, özellikle 7 bin 500 hektar bir alanda, sulama suyu, Tarım açısında önemli bir durum. Sulama suyu olarak kullanacak. Diğer taraftan bu dilimli barajımız, içme suyu olarak, 2050'ye kadar 2000 bir nüfuslu bir ilçeye yetecek durumda, Su ihtiyacını 7 - 24 karşılayacak. Tabi barajımız, dilimli barajımız böyle. Dilim barajımız diğer tarafta bu sert iklime de etkisi olacak.

Yine bununla birlikte belediyenin, belediye hizmet açısında özellikle 300 kilometre su şebekesi döşendi. Barajdan alınacak su şebekesiyle birleştirecek, ve 200 bin 50'ye kadar Yüksekova'nın su ihtiyacı gidermiş olacaktır. Bu tabi su deposuna gerek kalmadan, hidrafona gerek kalmadan temiz su içilebilecek. Arıtma su tesisi var, yine devlet su işlerinin yürüttüğü bu tesisle birlikte yüzde 30 aşamalarda, fiziki anlamda, bu proje tamamlanacak.

Tabi devlet su işlerinin yürüttüğü belediye içerisinde bir dere ıslahımız var. 13 kilometre dere ıslahı baharın olmasıyla devam edecek. Buda ilçemizi pislikten, Kokudan alıkoyacak. Yine bir diğer taraftan Devlet su işleri Şehir içerisinde 13 kilometre dere ıslah çalışması vardır. Ve bunlar Yüksekovamızı pis kokudan alıkoyacak.

Yine sevgili Yüksekovalılar TOKİ konutlarımız, Toplu Konut İdaresinin sürdürdüğü bir proje var. Bu hendek,barikat olaylarında sonra terör örgütü tarafından konutları yıkılan vatandaşlara konut kazandırmak maksadıyla Toplu konut idaresi tarafından 3663 tane konut yapılıyor.Bunun 1232 tanesi Geçici kabul aşamasına geldi. Diğerleride belli bir oranda, bazıları yüzde 60 oranda, bazıları yüzde 70 oranda etap, etap fiziki gerçekleşme oluyor. Ama 1232 tanesinde geçici kabul aşamasına geldi vatandaşlarımıza eksikleri giderildikten sonra teslim etme seviyesine gelecek.

Belediye olarak değerli Yüksekovalılar, belediye olarak 2 yıl içersinde toplam araç park olarak 19 araç kazandırdık belediyeye. Tabi bunlar şöyle sayarsak, 4 adet otobüs, 5 tane Pkap, 1 greyder, özellikle Karla mücadele de önemli, 3 tane loder, 1 kamyonet, 1 tane itfaiye yine Bir tane belediyeler birliği özellikle hibe etti. Cenaze aracı ve bir adet vijanjör kanal açma aracı, özellikle kanalizasyon faliyete geçince ihtiyaç olacak. Yine bir vidanjör ve sıkıştırma çöp kamyonu Çevre şehircilik bakanlığı tarafından hibe edildi. Yine çevre şehircilik bakanlığı 1000 tane konteyern özellikle çöplerin toplanması bakımında önemli bir durum, 1000 tane kontery vatandaşlarımıza dağıtıldı.

Bunların dışında Kitap cafemiz açıldı. Kitap cafede 6 bin tane kitap, sabah saat 8'den 10'a kadar sürekli Hafta içi, hafta sonu, öğrencilerimiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor, kitap okuyor. Sessiz bir ortam, çayları, içecekleri belediye tarafından karşılanıyor, diğer giderleri ise Genlik spor bakanlığımız tarafından karşılanıyor.

Yine kayak kamp merkezimiz var gençlik spor bakanlığı ve belediyemiz tarafından kazandırılan, 200 metre kara kapalı soyunma odası içinde, duş bölümü var içinde burada sporcularımız hem kayaklarını yapıyorlar, hemde ordan kayaktan sonra diğer faliyetleride yürütüyorlar.

Her okula bir park projemiz vardı. Bu kapsamda 6 tane okulumuza park yapıldı. Diğer okullarımızı da bu kapsamdan parklar yapılacak.

Diğer taraftan tabi şunlar var vatandaşlarımızdan şu seslenişleri duyuyoruz, yani yollarımız çamur, yollarımız çukur bu seslenişleri vatandaşlarımızdan duyuyoruz, doğrudur. Ama kanalizasyon yapmak kolay bir iş değildir. Su şebekesi yapmak kolay bir iş değildir. Cumhuriyet tarihinde bu tarafa, Kanalizasyon ve su şebekesi yenileniyor, ve kanalizasyon sıfırdan yapılıyor. Bu kolay bir iş değil vatandaşlarımızın da sabrına güveniyoruz, sabrına sığınıyoruz.

Tabi karayolları 75 kilometrede, Şehir içi yollarında, özellikle imar alanlarında ihale yaptı. Belli bir bölümünü yaptı. Geri kalan bölümde ödenek çerçevesinde yapılacaktır. Ama Yüksekova'nın özellikle kronik deşmiş problemler kanalizasyon, su şebekesi, düşünün Kanalizasyon yok fosseptik her binanın her yerde var, böyle bir durum var. Ama kayyum her türlü riski alarak, sıfırdan bir kazmayı vuruyor ve böyle bir riskli işe giriyor. Ve neticede kanalizasyon tamamlandı. İnşallah uzun süreli bir şekilde Yüksekovalı bundan faydalanır.

Yine diğer taraftan, ilçemizi biraz daha güzelleşmek maksadıyla ışıklandırma faliyetimiz özellikle İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde ışıklandırma faliyetimiz var, İhalemizi yaptık çalışmlarımız devam ediyor. İnşallah bir hafta, 10 güne kadarda tamamında ışıkları yakmaya hedefliyoruz.

Şimdi bu hendek, barikat olaylarında özellikle ilçemizde 176 tane derslik yıkıldı, bunun yerine yapımı devam eden, yapına başlatılan 230 derslik yapılıyor. Bunla birlikte ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısı 34'e inecek buda Türkiye ortalama sayısında, şuan dersliklerimiz yıkıldığı için bu hendek, barikat olaylarında, Türkiye ortalamasının üzerinde bu okullar yapıldıktan sonra Türkiye ortalamasında olacak.

Geçen yıl KÖYDES kapsamında 11 milyon 640 bin Türk lirası ödeneğimiz geldi. Bununla 20 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Yine 32 tane içme suyu hem sıfırdan yapım ve içme suyu tesisi geliştirme ve yenileme işi yapıldı. Bu sene KÖYDES kapsamında gelen ödenek dahilinde planlamamız yapılacak ve bu kapsamda köylerimize hem gerek yol, gerekse içme suyu olarak köylerimizi, KÖYDES projesini gerçekleştirecez.

Köylere hizmet götürme birliği, gerek il özel idaresi, gerek Yüksekova belediyesi, gerekse karayolları bölge müdürlüğü araçlarımız yeri geldi 7- 24 saat çalıştırır. Büyük bir öz veriyle çalıştılar bunun yanında vatandaşlarımızı da gördüm ben esnafımız kendi dükkanın önünü açtı. O kadar çok kar yağdıki, Karla mücadelede Yüksekova'da Özel idare araçları 11 bin 200 saat çalıştı. Bunun maliyetide 4 milyon 238 bin Türk lirası, yani büyük bir maliyet ama bildiğiniz gibi bu yıl Yüksekova'ya baya bir kar düştü.

Bu çalışmalarda başta bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri bakanımıza, sayın valimize ve özellikle önceki kaymakamımız bu yatırımları bizzat takip eden önceki kaymakamımız Mahmut Kaşıkçıya şükranlarımızı sunuyoruz. İfadelerini kullandı.

