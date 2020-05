Kaymakam Koşal, şehit annesini ve 102 yaşındaki Ümmühan Azer’i ziyaret etti

Anneler Günü münasebetiyle Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçede ikamet eden şehit annesini ve 102 yaşındaki Ümmühan Azer'i ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler, Anneler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehit Mehmet Emin Çağun'un ailesini ve 102 yaşındaki Ümmühan Azer'i ziyaret eden Kaymakam Koşal, ilçede bulunan şehit annelerinin tamamını Anneler Günü vesilesiyle ziyaret ettiklerini dile getirerek, şehit annelerinin yanında ve emrinde olduklarının altını çizdi.

Kaymakam Koşal'ın ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden şehit annesi, "Devletimizi her zaman yanımızda görüyoruz "Vatan sağ olsun" Her zaman böyle dedik, her zamanda böyle diyeceğiz. O gün bugündür ağladık sabrettik bu günlere geldik. Allah'u Teâlâ'nın yazdığını Allah okur-biz okuyamayız, kaderimizde bunlar varmış bunlara şükrediyoruz. Korona virüs salgının dolayı dışarı çıkamıyorum. Komşuya gidemiyoruz, komşu gelemiyor, çocuklarım gelemiyor, ben çocuklarıma gidemiyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, yapacak bir şeyimiz yok, namazımızı kılıyor Allah'a şükrediyoruz. Kaymakam beye teşekkür ediyorum geldikleri için, bana dünyayı verdiler" dedi.

Kaymakam Koşal ise, "Allah şehidimizin mekanını cennet eylesin. Onlar Peygamber Efendimize komşu, keşke bize de şehit olmak nasip olsa. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanındayız. Şehit annemizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

102 yaşındaki Ümmühan Azer de, Kaymakam Koşal'ın ziyaretinden memnun olduğunu belirtti. Azer, "Bu anlamlı günde beni yalnız bırakmayan, evimde ziyaret eden kaymakamımıza teşekkür ederim. Allah razı Olsun. Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA