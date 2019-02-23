Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan hasta ziyareti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Salmanağa Mahallesi'nde mide tümörü şikayeti olan Fahrettin Tarhan isimli hastayı evinde ziyaret etti.

Ziyaretinde hastayla ve ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, hastanın sıkıntı ve taleplerini kendi ağzından dinledi. Talepleri değerlendiren Mehmetbeyoğlu, konuyla ilgili kurum amirlerine talimat vererek mahalleden ayrıldı.

Kaynak: İHA