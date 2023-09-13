Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat'tan antik kent kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Z. Gülçin Cömert'in eşlik ettiği antik kent ziyaretinde Kaymakam Odabaş, "Yamaç ev" olarak adlandırılan Roma villası ile geçtiğimiz aylarda yeni bulunan Roma Villasını, kazı alanını ve nekropolis'i (mezarlık) gezerek tarihi kalıntıları yerinde inceleyerek yetkilerden bilgiler aldı.

Antandros Antik Kenti'nin bölgenin kültür turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir katma değerinin olduğunu belirten Kaymakam Odabaş yaptığı açıklamada; "Kültürel ve arkeolojik zenginlik açısından önemli bir bölge olan ilçemizde kültür turizminin geliştirilmesi, ilçenin tarihi ve kültürel potansiyellerinin ön plana çıkartılması açısından yapılan bütüncül çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Odabaş, "Bizler de Edremit Kaymakamlığı olarak uzun yıllardan beri bilimsel kazıların sürdüğü ancak bugüne kadar gezilebilir bir ören yeri statüsüne kavuşturulamamış Antik Kentin, ören yeri statüsüne kavuşturulması için kamulaştırma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan toplamda 25 bin 37 m2 alanın kamulaştırılmasını sağladık" diye konuştu.

Odabaş, şöyle devam etti: "Ayrıca Edremit Kaymakamlığımız Proje Birimi tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak desteklenen "Antandros Antik Kenti Kazı Alanının Ziyaret Amaçlı Düzenlenmesi Projesi" ile Antik Kentin ziyarete açık bir ören yeri statüsüne kavuşturulması amacıyla ziyaretçi karşılama merkezini içeren altyapı çevre düzenleme projesi hayata geçirilecektir. Kaymakamlığımızın iştirakçi olduğu ve projenin hazırlık aşamasında aktif olarak görev yürüttüğü proje çerçevesinde antik kent içerisine yapılacak turist karşılama merkezi, satış alanı, WC ve diğer donatılar ile antik kenti yıl içinde ziyaret edecek yerli/yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturulacaktır."

Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!