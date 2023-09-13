Kaymakam Odabaş; “Antandros Antik Kenti ziyaret amaçlı düzenlenecek”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Antandros Antik Kenti'ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat'tan antik kent kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Z. Gülçin Cömert'in eşlik ettiği antik kent ziyaretinde Kaymakam Odabaş, "Yamaç ev" olarak adlandırılan Roma villası ile geçtiğimiz aylarda yeni bulunan Roma Villasını, kazı alanını ve nekropolis'i (mezarlık) gezerek tarihi kalıntıları yerinde inceleyerek yetkilerden bilgiler aldı.

Antandros Antik Kenti'nin bölgenin kültür turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir katma değerinin olduğunu belirten Kaymakam Odabaş yaptığı açıklamada; "Kültürel ve arkeolojik zenginlik açısından önemli bir bölge olan ilçemizde kültür turizminin geliştirilmesi, ilçenin tarihi ve kültürel potansiyellerinin ön plana çıkartılması açısından yapılan bütüncül çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Odabaş, "Bizler de Edremit Kaymakamlığı olarak uzun yıllardan beri bilimsel kazıların sürdüğü ancak bugüne kadar gezilebilir bir ören yeri statüsüne kavuşturulamamış Antik Kentin, ören yeri statüsüne kavuşturulması için kamulaştırma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan toplamda 25 bin 37 m2 alanın kamulaştırılmasını sağladık" diye konuştu.

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Odabaş, şöyle devam etti: "Ayrıca Edremit Kaymakamlığımız Proje Birimi tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak desteklenen "Antandros Antik Kenti Kazı Alanının Ziyaret Amaçlı Düzenlenmesi Projesi" ile Antik Kentin ziyarete açık bir ören yeri statüsüne kavuşturulması amacıyla ziyaretçi karşılama merkezini içeren altyapı çevre düzenleme projesi hayata geçirilecektir. Kaymakamlığımızın iştirakçi olduğu ve projenin hazırlık aşamasında aktif olarak görev yürüttüğü proje çerçevesinde antik kent içerisine yapılacak turist karşılama merkezi, satış alanı, WC ve diğer donatılar ile antik kenti yıl içinde ziyaret edecek yerli/yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturulacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)