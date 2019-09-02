Kaymakam Okatan, korumasının düğününde yöresel oyunlar oynadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Hasan Musab Okatan'ın, koruması Engin Uçar'ın düğününde oynadığı yöresel oyunlar ilgiyle izlendi.

Koruması Polis Memuru Engin Uçar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar'ın Emet Termal Otel'deki düğününe katılan Kaymakam Hasan Musab Okatan, köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte oynadığı yöre oyunlarında yaptığı kıvrak figürlerle büyük beğeni topladı. Uzun süre sahnede kalan Okatan, izleyenlerden tam not aldı.

Engin ve Nurcan Uçar'ın düğün merasimine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Daire Müdürleri, Muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA