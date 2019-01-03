Kaymakam Öner, çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

Burhaniye ilçesinde, okullarda düzenlenen okuma saatlerine katılan Kaymakam Hüseyin Öner, dün Nadir Tolun İlkokulu'nu da ziyaret etti. Burada öğrencilerle birlikte kitap okuyan Öner, okulda çok kitap okuyan öğrencileri hediye paketleri ile ödüllendirdi.

Kaymakam Öner'in okul ziyaretinde, Mal Müdürü Mustafa Ak ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen de eşlik etti. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Öner, eğitimde kaliteyi artırmak için yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi. Okulda öğretmenlerle bir araya gelen Öner, daha sonra da öğrencilerle birlikte kitap okudu. En çok kitap okuyan öğrencilere hediye paketleri dağıtan Öner, " Bütün öğrencilerimizden çok kitap okumalarını istiyoruz. Okumayanın başarılı olması mümkün değildir. Kitap okuma alışkanlığını artırmak içinde okullarımızda okuma saatleri düzenliyoruz. Bu tatlı rekabetin kaybedeni yoktur. Ancak, biz çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA