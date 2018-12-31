Kaymakam Öner, “Her öğrenci en az bir spor dalıyla ilgilenmeli”

Burhaniye ilçesinde, Kızıklı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerle sohbet ederken, her öğrencinin en az bir spor dalı ile ilgilenmesini istedi. Öner'in okul ziyaretine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'de eşlik etti.

Kaymakam Öner, Kızıklı İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bahçeşehir Kolejinin kardeş okul kampanyası çerçevesinde, ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediye edilirken, ortaokul öğrencilerine de kitap dağıtıldı. Okul Müdürü Nazım Alaca tarafından karşılanan Öner, sınıfları gezerken, tenis oynayan öğrencileri görünce mutlu oldu. Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Öner, "Şampiyon tenisçiler çıkaran okulumuzda Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında devam eden masa tenisi kursu çok verimli geçiyor. Okulda diğer sor dallarında da çalışmalar yapıldığını gördüm. Öğrencilerimizin spora gösterdiği ilgiden çok memnun oldum. Her öğrencinin bedensel ve zihinsel gelişimi için en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA