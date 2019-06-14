Kaymakam Öner “Tatilde kitap okumayı unutmayın” dedi

Burhaniye ilçesinde, son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin öğrenci tatile girerken, Faruk Kızıklı İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerden tatilde sevdikleri işi yapmalarını isterken, kitap okumayı da unutmamalarını söyledi.

Karne töreni, Faruk Kızıklı İlkokulu 4-B Sınıfında düzenlendi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, tatilde neler yapacaklarını sordu. Öğrencileri değişik cevaplar verirken, Öner öğrencilerden bol bol eğlenmelerini istedi. Öğrencilerden tablet ve cep telefonlarından uzak durmalarını da isteyen kaymakam Öner, "Tatilde bol bol eğlenin. Hep sevdiğiniz şeyleri yapın. Oldukça tablet ve cep telefonlarından uzak durun. Bu arada kitap okumayı unutmayın. Öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kitapları okuyun. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Anne ve babalarınıza bizden selam götürün" dedi. Konuşmanın ardından öğrencilerin karneleri, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ve 4-B Sınıfı öğretmeni Arzu Yantemur tarafından verildi.

Kaynak: İHA