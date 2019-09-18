Kaymakam Osman Bilici din görevlileriyle buluştu

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, ilçe müftülüğünce düzenlenen "Aylık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" ile din görevlileriyle bir araya geldi.

29 Ekim İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına Kaymakam Osman Bilici, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, ilçe merkezi ile köylerdeki cami ve Kur'an Kurslarında görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantıda, din görevlilerine hitap eden Bilici; imamlık, vaizlik, müezzinlik ve Kur'an Kursu öğreticiliğinin her şeyden evvela bir fedakarlık-gönül işi olduğunu ve sadece ücreti karşılığında yapılacak meslekler olmadığını, din görevlilerinin milletimize rehberlik etmesini beklediklerini, din görevlilerinin halkın derdiyle-sevinciyle hemhal olması gerektiğini, geleceği inşa etmek için din görevlilerinin çocuklara okul eğitimi ile birlikte camilerde din eğitimi vermeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA