Kaymakam Saadettin Doğan çalışmaya köylerden başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Kaymakam Saadettin Doğan, köy gezilerine başladı.

Göreve yeni başlayan Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Mülk, Köseler, Şahintepe, Karacaören ve Şen Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde köy muhtarı ve köylüler tarafından karşılanan Kaymakam Saadettin Doğan, köylerde yapılan hizmetleri inceleyerek kurum amirleri ve köy muhtarlarından köylerle ilgili brifing aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Doğan, vatandaşların sorunlarını dinleyerek en kısa sürede bu sorunların çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Köy ziyaretlerinde okulları da inceleyen Kaymakam Doğan, öğrenciler ile sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Kaymakam Doğan, öğrencilere düzenli çalışma ve bol bol kitap okuma tavsiyelerinde bulundu.

Kaymakam Saadettin Doğan'ın köylülerle olan tanışma ve hizmetleri yerinde görme programına, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen eşlik etti.

Kaynak: İHA