Kaymakam Şahin, LGS birincisini ödüllendirdi

Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Muhammet Can Demir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin tarafından ödüllendirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde ikamet eden ve LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliği elde eden Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu öğrencisi Muhammet Can Demir Aydın'ın gururu oldu. LGS şampiyonu Demir, ailesi, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ve Okul Müdürü İsmail Yiğit ile birlikte Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Öğrencimiz tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırarak bizleri onurlandırdı. Öğrencimizin başarısında emek sahibi olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, kendisini de tebrik ediyorum" diye konuşarak Demir'i altın ile ödüllendirdi.

Kaynak: İHA