Kaymakam Şener köy yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Polateli ilçesine bağlı Bektaşoğlu-Belenözü ve Musabeyli ilçe sınırı arasında yapılmakta olan sıcak asfalt yol çalışmasını Kaymakam Mahmut Şener, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Halil Veli Önal, Birlik Müdürü Mustafa Zateroğulları ve kontrolör mühendisler birlikte inceledi.

Yüklenici firma yetkilileri Polateli ilçe sınırındaki PMT döşeme çalışmasının bittiğini, birtakım düzeltmelerden sonra sıcak asfalt serme işinin de bayrama kadar yolun biteceğini belirtti

Kaynak: İHA