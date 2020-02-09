Kaymakam Solak şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 1993 yılında Aydemir Mahallesi'nin Testili mezrasında görevini yaparken şehit olan Süleyman Aydın ve 1996 yılında Güzeldere mevkiinde görevini yaparken şehit olan Mevlüt Alp'ın ailelerini ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale'de şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Aydın ve Mevlüt Alp'ın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Solak ve eşi Esra Solak, sorun ve taleplerini dinledi. Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler vererek sohbet eden Kaymakam Solak, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.

Şehit yakınları ise vatanın birlik ve bütünlüğünün daim olmasını istediklerini belirterek, Kaymakam Solak ve beraberindekilerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ve gururlandıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA