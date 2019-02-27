Kaymakam Sülün, muhtarlarla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Sülün, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.



İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp eksikleri gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Sülün, "Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atacak. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli toplantılar yapacağız. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde götürülmesi için muhtarlar ile yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz." dedi.



Toplantıda muhtarların dışında kurum müdürleri de hazır bulundu.



Kaynak: AA