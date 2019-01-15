Kaymakam Taş öğrencilere mesleğini anlattı

Kargı Atatürk Orta Okulu'nda meslek tanıtım günleri kapsamında Kargı Kaymakamı Hasan Taş tarafından kaymakamlık mesleği tanıtıldı.

Kargı Atatürk Orta Okulu tarafından düzenlenen meslek tanıtım günlerinin ilk konuğu ilçe Kaymakamı Hasan Taş oldu. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç'in de katıldığı etkinlikte, Kaymakam Taş öğrencilere mesleğini tanıtarak tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayan kaymakam Taş, her meslekte başarılı olmada en büyük etkenin istemek olduğunun altını çizdi.

Meslek tanıtım günü hakkında açıklama yapan Atatürk İlk Okulu Okul Müdürü Yavuz Eren, "Mesleki gelişim süreci, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar. Artık günümüzde, bireyin bir meslek seçmesinin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenip ortaya çıktığı kabul edilen bir anlayıştır. Bu sebeple bizde 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulumuzun 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günleri düzenledik. İlk olarak ilçe Kaymakamımız Hasan Taş bey öğrencilerimize kaymakamlık mesleğini tanıtarak tecrübelerini paylaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA