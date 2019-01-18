Kaymakam Uçar, karne dağıtım törenine katıldı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Citören İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek davet ederek karnelerini verdi. Öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler dağıtan Kaymakam Uçar, tatilde bol bol dinlenmeleri gerektiğini, ancak kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtım törenine İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA