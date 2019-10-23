Kaymakam Ürkmezer’den köy ziyaretleri

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, köylerdeki istekleri, talepleri dinlemek, sorunlara yerinde müdahale etmek üzere vatandaşla buluşma, halk toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Ürkmezer'e ziyaretler sırasında, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Öztekin ve daire amirleri eşlik etti.

Sırası ile Alören, Pelitören ve Davutobası köylerini ziyaret eden Ürkmezer, köy defterlerini imzaladıktan sonra muhtarlardan köyleri ile ilgili sorunları dinlerken, köylülerin taleplerini de ayrı ayrı not aldırarak ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Kaymakam Ürkmezer, "Bu ziyaretlerin amacı köylerimize hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek ve en önemlisi de vatandaşlarımızın bu hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaktır. Bizler muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda ve programlarda sık sık biraya gelmekteyiz fakat sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz. Bizler de edindiğimiz tecrübeler, yerinde ve zamanında yönetişim uygulamalarımızla vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıyoruz. Köylerimizdeki tarım ve hayvancılık adına yapılan faaliyetleri de yakından takip ediyoruz, devletimizin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere de gereken desteği veriyoruz" dedi.

Kaymakam Ürkmezer, Pelitören köyündeki Şehit Jandarma Er Halil Gözlemeci'nin kabrini ziyaret ettikten sonra, köylerdeki yaşlı büyüklerle özel olarak ilgilendi.

Kaynak: İHA