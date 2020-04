Kaymakam ve başkandan çarşı pazara sıkı denetim

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaş yoğunluğunu azaltmak amacıyla hafta içi her gün kurulması kararı alınan Perşembe Pazarı'nı ziyarete ederek denetim yaptı. Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, pazar denetiminin ardından ilçedeki esnafları ve marketleri dolaşarak buralarda da alınan tedbirlere uyup uyulmadığını yerinde gördü.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Perşembe Pazarı'nda denetim yaptı. Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Perşembe Pazarı'nın hafta içi her gün kurulması kararı alınmış ve pazarda korona virüs tedbirleri alınmıştı. Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, esnafın ve vatandaşların tedbirlere riayet edip etmediğini yerinde denetledi. Ateş ölçümü yaptırıp, ellerini dezenfekte ederek pazar alanına giren Başkan Çelik ve Kaymakam Çaykara, pazarda bir süre dolaşarak incelemelerde bulundu.

"Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz"

Perşembe Pazarına her vatandaşın ateşinin ölçülüp, ellerinin dezenfekte edildikten sonra alındığını kaydeden Başkan Çelik, "Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında 3'er metrelik mesafe var. Pazar alanında vatandaş yoğunluğu olunca zabıta arkadaşlarımız yeni vatandaş girişine müsaade etmiyor ve oluşan yoğunluğun azalması sağlanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerde pazarımızı her gün açacağımızı söylemiştik. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde pazarımız açık olacak. Amacımız pazar yerinde insan yoğunluğu az olsun, sosyal mesafeye riayet edilerek alışverişler yapılsın. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hafta içi gelip alışverişini yapabilir." şeklinde konuştu.

"Pazarımız gayet güzel"

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da daha önce yaptıkları denetimlerde pazarlarda bazı sorunlar olduğu gördüklerini ve cezai işlemler yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi pazarımız gayet güzel. Güzel bir şekilde tertip edilmiş. Sosyal mesafe kurallarına ve diğer tedbirlere riayet ediliyor. Amacımız ceza yazmak değil. İnsanlarımızı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Tedbirlerimizi alarak dünya genelindeki musibeti yeneceğiz." şeklinde konuştu.

Perşembe Pazarı'ndaki denetimlerinin ardından Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, ilçedeki esnafları ziyaret ederek, sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. İlçedeki marketleri de denetleyen Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, alınan tedbir kararlarına buralarda uyulup uyulmadığına baktı. İncelemelerde esnaflardan ve vatandaşlardan maskesi olmayanlara maske dağıtılırken, esnafın ve marketlerin kurallara uydukları gözlemlendi.

