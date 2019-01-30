Kaymakam ve jandarmadan duygusal farkındalık

SAMSUN (İHA) – Salıpazarı Kaymakamlığı koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ihtiyaç sahibi iki engelli kardeşe akülü sandalyelerini teslim etti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, kaymakamlığın koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının girişimleri ile bedensel engelli ve ihtiyaç sahibi iki kardeşe akülü sandalyeler teslim edildi.

Salıpazarı ilçesinde ikamet eden engelli kardeşlere akülü sandalyeler, İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve Samsun İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubay tarafından evlerinde ziyaret edilerek buket çiçek eşliğinde takdim edildi.

Takdim esnasında kaymakam Bulat, "Bedensel engel yaşam için engel olamaz, önemli olan engelsiz yaşam için herkesin üzerine düşeni yapmasıdır. Toplum olarak bu bilinçle engellilerimizin kesintisiz yanlarında olmalıyız. Yaşamı kolaylaştırmak adına engelleri kaldırmalıyız. Bugün ilçe jandarma komutanlığımızın girişimleri ile temin edilen akülü sandalyelerimizi teslim ettik. Sevinçlerine ortak olduk. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayız" dedi.

Engelli iki kardeş ve ailesi de, "Devlet şu an burada yanımızda, taleplerimiz anında yerine getiriliyor. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret, yapılan sohbetin ardından sonra erdi.

Kaynak: İHA