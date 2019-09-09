Kaymakam Yavuz, minik öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle okulları ziyaret etti. İlk kez okul heyecanı yaşayan anaokulu öğrencilerini bu mutlu ve heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaymakam Yavuz Özel Minik Eller Anaokulu ziyaretinde minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eti, bir yandan da yetkililerden okul çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yavuz, "Eğitim okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar her aşamada önemlidir. Yaş grubundaki eğitim gerçekten çok önemlidir. Okul öncesi, eğitim eğitimin en önemli taşlarından birisidir" dedi.

Okuldaki idareci ve öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Yavuz, okul öncesi eğitimin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim sürecine başlamadan önce ilkokula hazırlanmaları açısından sağladığı öneme dikkat çekti ve "Bu vesile ile bugün tüm Türkiye'de ve ilçemizde eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni ders yılında başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: İHA