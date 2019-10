Kaymakam Yavuz yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, 1-4 Ekim Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yavuz, beraberinde M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe sağlık Grup Başkanı Dr. Güliz Öyaşar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdüresi Hicran Görgün ve Evde Sağlık Hizmetleri Personeli ile "Yaşlılar Haftası" nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Yavuz "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Ülkemizi bu günlere getirdiniz. Şimdi sıra bizde, Sizin rahat bir yaşam sürmeniz için çok çalışıyoruz. Fırsatı bulunca da soluğu sizlerin yanında alıyor, hal hatırlarınızı soruyor, eksik yanlış var ise düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız sizleri memnun ve mutlu etmek. Unutmayın biz sizler için varız. Sizlere olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü Sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretten memnun olan aileler ise, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek Kaymakam Yavuz'a ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA