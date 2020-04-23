Kaymakamdan 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi

KONYA'da Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğum günü olan Cumali Can (8) ile Gönül Tuba Can'a (12) pastayla sürpriz yapıp, hediye verdi.

Emirgazi Kaymakamı Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle evlerinde kalan çocuklara, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sürpriz yaptı. Kaymakamlığı ait minibüs, 23 Nisan için Türk bayrağı ve balonlarla süslendi. Kaymakam Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Samet Karataş ile birlikte bugün doğum günü olan Cumali Can ve Gönül Tuba Can'ın evlerine pastayla gidip, sürpriz yaparak, hediye verdi. Kaymakam Demirtaş, ayrıca yetim olan Umut Öz ve ablası Kezban Öz ile Zehra Pala ve kardeşi Eran Pala'ya pasta ve hediye götürüp, bayramlarını kutladı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA