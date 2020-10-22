Büyükçekmece Kaymakamı, ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirini canlı yayında rezil etti

İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece'de TEM otobanın yanındaki yerleşim olmayan bir tarım alanına düştü. Bölgeye giden haber kanallarına ait muhabirler sıcağı sıcağına bölgedeki son gelişmeleri aktarmaya çalıştı. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver de olay yerinde canlı yayında bilgileri aktardığı sırada kırdığı bir pot gündem oldu.

KAYMAKAMIN ADINI YANLIŞ SÖYLEDİ

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver , yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek mikrofonu Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e uzattı.

ÖZEL, RÖPORTAJI REDDETTİ

Kendisine uzatılan mikrofon karşısında şaşkınlık yaşayan Büyükçekmece Kaymakamı Özel, "Ben İsmail Bey değilim, ismimi de yanlış söylediniz zaten" diyerek röportaj teklifini geri çevirdi. CNN Türk muhabiri de daha sonra kargaşadan dolayı karışıklık yaşadığını belirterek özür diledi.

Dilay Dilaver kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?