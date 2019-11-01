Kaymakamdan şampiyon öğretmenlere kahvaltı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Manisa İl Şampiyonu olan futsal takım öğretmenlerini kahvaltıda ağırladı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki heyet ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile spor federasyonlarının iş birliğinde hazırlanan Türkiye Öğretmenler Kupası Futsal turnuvasına katılarak çıktıkları müsabakalardan galip gelip Manisa İl Şampiyonu olan futsal takım öğretmenlerini kahvaltıda ağırladı. Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdu yemek salonunda düzenlenen kahvaltıda konuşan Kaymakam Kemal Duru, öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk etabında ciddi başarılar elde ederek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan futsal takım öğretmenlerini tek tek kutlayan Kaymakam Duru, 04-12 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına öğretmenlere başarılar diledi.

Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdu yemek salonunda düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Özel, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve futsal takımı öğretmenleri katıldı.

Kaynak: İHA