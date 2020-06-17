Kaymakamdan yazdığı notla vatandaşlara maske takmaları için böyle uyardı

Kastamonu'nun Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün, maske dağıttığı vatandaşları, "Bu kadar uzak mesafeden Cide'ye gelmeyi başaran bu virüsün yakınlarınızdaki insanlardan size bulaşmaması için lütfen maske takın" notuyla uyardı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cide Halk Eğitim Merkezinde vefalı kadınlar tarafından üretilerek paketler haline getirilen maskeler, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından ziyaret ettiği köylere dağıtılıyor. Vefalı kadınlar tarafından paketler halinde hazırlanan maskelerin üzerindeki yazı ise dikkatlerden kaçmadı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün, "Çin'in Wuhan eyaletinin Cide'ye uzaklığı tam 9 bin 540 kilometredir. Bu kadar uzak mesafeden Cide'ye gelmeyi başaran bu virüsün yakınlarınızdaki insanlardan size bulaşmaması için lütfen maske takın" notu yer alıyor.

Şu ana kadar 63 köyde 47 bin maske dağıttıklarını söyleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, vatandaşları maske takmaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla maske paketlerinin içine not da bıraktıklarını söyledi. Vatandaşların maskelerini takmalarını ve sosyal mesafeye de dikkat etmelerini isteyen Kaymakam Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak üzere çalışmaları bizzat yürütüyordum. Bir pazar yerinde vatandaşlarımızın maske almak için yanımızda büyük bir kalabalık oluşturduğunu fark ettik. Maskeleri olmadığını ve sosyal mesafeye dikkat etmediklerini görünce bir vatandaşımıza, bu virüsün Cide'ye nereden geldiğini sordum. "Çin'den geldi" dedi. Bunun üzerine kalabalığa döndüm ve dedim ki Çin'den buraya gelmeyi başaran bu virüs, maske takmazsanız yakınınızdaki insanlardan size kolayca bulaşır. O günden sonra vatandaşlarımıza kalabalık oluşturacakları yerlerde maske dağıtmamaya ve ev adreslerine beşli paketlerde maske dağıtmaya karar verdik. Bu uyarı metnini ise dağıttığımız paketlere yazarak vatandaşlarımıza bir hatırlatmada bulunmak istedik."

Açıkgöz, yeni tip korona virüsle mücadelelerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini ve ziyaret ettikleri her köye maske ile dezenfektan dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA