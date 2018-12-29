Kaymakamı Kapankaya’dan başarı belgesi ve sertifika

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, öğretmenlere ve milli eğitim yardımcı personeline başarı belgesi ve sertifika verdi.

Dinar ilçe Kaymakamı Selamı Kapankaya, Matematik Sokağı projesini düzenleyen öğretmenler, Model Uçak Rehber Öğretmenlik Kursu'nu tamamlayan öğretmenler ve iki ayrı okulun yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele başarı belgeleriyle sertifikalarını verdi. Kaymakam Kapankaya, Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan 4 öğretmeni "Matematik Sokağı" konulu projeyi düzenledikleri için teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Kaymakam Kapankaya, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Sermaye Piyasası Kurumu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonlarında yardımcı hizmetler sınıfında çalışan 9 personele, okulda ve pansiyon binasında titizlikle ve hijyen kurallarına önem vererek görev yaptıklarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Türk Hava Kurumu Dinar Şubesi tarafından açılan Model Uçak Rehber Öğretmenlik Kursunu 17 öğretmen tamamladı. Kursu tamamlayan öğretmenlere de sertifikaları Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş tarafından verildi.

Belge ve Sertifika töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Selami Kapankaya, "Başta idarecilerimiz olmak üzere Matematik Sokağı projesini düşünen gerçekleştiren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Diğer bir konu Atatürk Yatılı Bölge Ortaokuluna gittiğimizde ve Sermaye Piyasası Kurumu Yatılı Ortaokulu Pansiyonlarına gittiğimizde oradaki görevli personelimiz aşçı, yemekhane görevlileri ve hizmet veren tüm görevli personelimizi gerçekten başarılı, temiz, düzenli ve tertipli bir durumda gördüm bütün gezdiğimiz yerleri bende kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Aynı zamanda bu lafta kalmasın, "söz uçar yazı kalır" diye de birer başarı belgesi hazırladık onları sizlere takdim ediyorum. Böyle sertifikalar çok önem arz etmekte olup aldıkları sertifikalar ile öğrencilere kurs açarak öğrendiklerini öğrencilerine aktarmaları gerekir" dedi.

Türk Hava Kurumu Dinar Şube Saymanı Fatih Karataş ise, okullarda açılacak olan kurslara destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA