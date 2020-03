Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Avcılar Kaymakamı olan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan (16) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyleri Ahmet Burak İnan (22) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (22) ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. 6'sı tutuklu 8 sanıklı davada, savcılığın ek iddianame hazırlamasıyla sanık sayısı 11'e yükseldi.

Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına, ardından da İstanbul'un Avcılar ilçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Durumu ağır olan Safa Akif İnan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, kavgaya karışan karşı gruptan yaşları 15 ile 17 arasında değişen B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., B.K., K.Ö., B.Ö. ve İ.S.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişiden B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklandı. İki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EK İDDİANAMEYLE ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ÇIKTI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 8 şüphelinin yargılanmasına başlandı. "Çocuğu Kasten Öldürmek, Yaralama ve Basit Yaralama" suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, savcılık ek iddianame hazırladı. Hazırlanan ek iddianamede, suça karıştığı tespit edilen E.S. (15), B.E. (16) ve M.K.B. (16), hakkında da "çocuğu kasten öldürmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Ek iddianameyle, soruşturma kapsamında şüpheli sayısı da 11'e yükseldi. Dava kapsamında, B.Ç., K.E., A.S.K., K.B., İ.S. ve B.K. tutuklu, K.O., B.E. (16), M.K.B., E.S. ile F.A.B. tutuksuz yargılanıyor. Çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde suça sürüklenen 6'sı tutuklu 11 şüpheli çocukla ilgili davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz şüpheli çocuklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Kapalı yapılan davada, ek iddianame ile soruşturmaya şüpheli olarak dahil edilen ve tutuksuz yargılanan çocuklardan E.S., M.K.B., ve B.E.'nin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı 16 Haziran tarihine erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA