Kaymakamlar, mesleklerini anlattı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Siyaset ve Yönetim Topluluğu tarafından "Bir Kariyer Mesleği: Kaymakamlık" isimli bir konferans düzenlendi.

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Gelendost Kaymakamı Fatih Çelik, Sütçüler Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Atabey Kaymakamı Furkan Seyman öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakamlık mesleğinin önemli noktalarından bahseden Atabey Kaymakamı Furkan Seyman, "Bu meslek genç yaşlardan itibaren hayalimin mesleğiydi. Programlı ve düzenli bir çalışmanın sonucu olarak başarıya ulaşmak çok güzel. Bizim zamanımızda sınav sistemi şu an olduğundan farklıydı. Kaymakamlık yalnız adamlık diyebilirim bazen tek kalıyoruz ve psikolojik sıkıntılar bile yaşayanlar oluyor onun için iyi karar vermekte fayda var" dedi.

Kaymakamlık mesleğinin herhangi bir meslek gibi tanıma avantajının çok nadir olduğunu belirten Seymen, "Meslek içerisinde bir nevi staj yapıyoruz ve kendimizi yetiştirip tecrübe sahibi oluyoruz. En önemlisi de bu işin özü sabırdır bunu asla unutmayınız" diye konuştu.

Görev yerinde yapılması gerekenlere değinen Sütçüler Kaymakamı Mubin Demirkıran ise kaymakamlık mesleğinin sınav sürecini şu sözlerle anlattı; "KPSS zor sınavdır. Önemli olan başarıyı burada sağlayabilmek, daha sonra karşınıza çıkacak olan kurum sınavları ise en basit süreçtir. Puan türlerinin tümünde başarılı olmak sizi bir adım ileriye götürür. Mesleğin yurtdışı stajı size hem gezi fırsatı hem de diğer sistemler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı sunuyor. Görev yerinizde unutulmayacak eserler bırakmak da önemlidir. "

Sürekli olarak başarıya ulaşmak için olumsuz düşüncelerden arınmak gerektiğini belirten Gelendost Kaymakamı Fatih Çelik, kaymakamlığın bir gönül işi olduğunu vurguladı. Çelik, "Görevlendirildiğiniz ilçeyi tanımanız, orada bir eser bırakmak için kısa, orta ve uzun vadeli çalışmanız gerekir." dedi. Kaymakamları devletin imkanlarını vatandaşlara ulaştıran köprü olarak niteleyen Çelik, mesleğin en güzel yanının insanlara dokunarak onların sıkıntı ve sorunlarına ortak olmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA