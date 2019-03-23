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Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret

Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakmları, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın ailesini ziyaret ettiler.

Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret

Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakmları, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın ailesini ziyaret ettiler.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Mustafa Arcaklıoğlu, Dumlupınar ve Altıntaş İlçesi kurum amirleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Irak'ta şehit düşen Altıntaş Çayırbaşı köyünden Yaşar Çakır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundular. Şehit evine yapılan ziyarette Şehidimizin ruhu için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Kaynak: İHA

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