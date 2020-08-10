Hassan Diyab: “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur”10 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındıValilik açıkladı! Toplu asker uğurlamaları yasaklandıKorkunç kaza! Tren hemzemin geçitte araca çarptıErdoğan: Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktırÜniversiteler açılacak mı?Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması!Koronavirüs salgınında gerçek rakamlar gizlendi mi? İran Sağlık Bakanlığı iddiaları yalanladıOn Numara çekiliş sonuçları 10 Ağustos 2020 (MPİ)
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Hisarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Karbasan Köyü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi.

Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Karbasan Köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hisarcık Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Karbasan köyünde koronavirüs testi yapılan bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. 

Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Karantinaya alınan Karbasan Köyü'ndeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

KARBASAN KÖYÜ'NDE 14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA UYGULANACAK

Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının belirtildiği açıklamada alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Hisarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT