Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Karbasan Köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hisarcık Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Karbasan köyünde koronavirüs testi yapılan bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Karbasan Köyü'ndeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

KARBASAN KÖYÜ'NDE 14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA UYGULANACAK

Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının belirtildiği açıklamada alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Hisarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."