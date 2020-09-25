Kaymakamlık açıkladı! O ilimizde bir mahalle karantina altına alındı

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Uyanık Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

Sarayköy Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, pozitif vakalara rastlanan Uyanık Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Sarayköy Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığını, sağlık ekipleri tarafından tarama çalışmalarına başlandığını ve vaka sayısı artışlarında bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceğini belirtti.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.

İş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858’e yükseldi.

Bugün toplam 112 bin 885 test yapılırken, bin 665 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 311 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 273 bin 282'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 601 olduğu açıklandı.