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Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

ANKARA (AA) - Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu...

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

ANKARA (AA) - Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA




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