İçişleri Bakanlığının kaymakam kadrosunu 100'den 200'e çıkardığı duyurulmuştu. Bu nedenle kaymakam olma hayali kuranlar her yıl gerçekleştirilen sınavla ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar 2022? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir? İşte detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bu yılın ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan kaymakamlık sınavına girmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve detaylarını araştırmaya başladı.

Sınava girmek isteyen kaymakam adayları, 1-8 Eylül 2022 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilirler. Son başvurular 8 Eylül Perşembe günü saat 23:59'a kadar alınacak. Sınav ise 16 Ekim 2022'de saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM de, "16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması nedeniyle sınava 01 – 08 Eylül 2022 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır." şeklinde duyuru yapmıştı.

Adaylar başvurularını tamamlayıp 310 TL olarak belirlernen ücretlerini yatırdıktan sonra sınava girebilecekler.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Sınava girmek isteyen adaylar, kaymakamlık sınavına girebilmenin şartlarını da araştırıyor. İşte İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı şartları:

-35 yaşı doldurmamış olmak,

-Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak

-Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması

Sınavdan sonra 70 puanın üzerinde bir puan alan adaylar, başarılı sayılır ve 4 ayrı aşamada mülakata girerek elenir. Mülakat aşamalarından da ayrı ayrı puanlar alan adayların puanları karşılaştırılarak eleme yapılır. Daha sonra adaylar sıralamaya göre 3 yıl sürecek olan kaymakamlık stajını yapmaya hak kazanır.