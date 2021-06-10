2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) bu yıl Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla tamamlamışlardı. Başvuruların bitmesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak 2021? Kaymakamlık sınavı kaç soru, kaç dakika?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?,

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na kaymakam adayı alımı yapılacağını açıklamıştı. Ardından ÖSYM sınav için başvuru açtı. Sınav 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Kaymakamlık sınavında adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Test uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin

Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de

Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)

Kaymakamlık sınavı geç başvuru ücreti ne kadar 2021? Kaymakamlık sınavı geç başvuru nereye yapılır?