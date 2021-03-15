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Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cayman Adaları, Karayipler'de Küba'nın güneyinde Jamaika'nın kuzeybatısında yer alan başlıca 3 adadan oluşan Birleşik Krallık'a bağlı ada topluluğudur. Georgetown en büyük yerleşim yeridir.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kayman Adaları (Cayman)55456 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 213. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000071 olduğu görülmektedir.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kayman Adaları (Cayman)'nın yüz ölçümü 264 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kayman Adaları (Cayman)'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 264 km²

Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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