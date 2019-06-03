Kaymek’ten Yaz Okulu

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor. Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran itibarıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste Yaz Okulu açılacak. 8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda Değerler Eğitimi, İngilizce, Kodlama, Diksiyon, Resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zekâ oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.

Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran Cumartesi günü başladı. Ön kayıtlarwww.kaymekonline.com adresinden alınabiliyor. İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 9 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA