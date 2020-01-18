Kaynağı belli olmayan hastalık yayılıyor! 10 çocuk hayatını kaybetti

Sebebi bilinmeyen hastalık ülkeyi giderek sarıyor. 10 çocuk yaşamını yitirdi bile. Durumu ağır olanlar da var...

Hint basınındaki haberlere göre, Ramnagar kasabasında bazı çocukların ateş, kusma ve idrar azalmasına yönelik şikayetleri oldu.

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6 ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Sağlık yetkilileri, benzer şikayetleri bulunan en az 10 çocuğun geçen iki hafta içerisinde yaşamını yitirdiğini ve dört yaş altındaki 6 çocuğun durumunun kritik olduğunu belirtti.

Olayın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri, araştırmaların devam ettiğini, hastalığın sebebini bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

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