Kaynak İnspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaynak İnspektörü görev tanımı nedir, Kaynak İnspektörü ne iş yapar, Kaynak İnspektörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaynak İnspektörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaynak İnspektörü Tanımı;

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Kaynak İnspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaynak İnspektörü Maaşları

Kaynak İnspektörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaynak İnspektörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynak İnspektörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.68

Meslek Adı :

Kaynak İnspektörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

Kaynak İnspektörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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