Kaynak İnspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Kaynak İnspektörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kaynak İnspektörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kaynak İnspektörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Kaynak İnspektörü görev tanımı nedir, Kaynak İnspektörü ne iş yapar, Kaynak İnspektörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaynak İnspektörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Kaynak İnspektörü Tanımı;
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Kaynak İnspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaynak İnspektörü Maaşları
Kaynak İnspektörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaynak İnspektörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynak İnspektörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3119.68
Meslek Adı :
Kaynak İnspektörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
. Görev ve İşlem Basamakları :
Kaynak İnspektörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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