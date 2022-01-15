Kaynak Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kaynak Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kaynak Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kaynak Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kaynak Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kaynak Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaynak Teknikeri Maaşları

Kaynak Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6250_TL'dir. En düşük Kaynak Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynak Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.08

Meslek Adı :

Kaynak Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sanayide birlikte kullanılan metalleri kaynakla birleştirerek ürün üreten ve mühendisle birlikte çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaynak Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendis tarafından hazırlanan iş planının uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

b) Üretim faaliyetinin planlanmasında, kaynak yaparken hangi malzemenin kullanılacağına ve hangi yöntemle yapılacağına karar vermede mühendise yardımcı olmak,

c) Her çeşit kaynaklı yapıları çizmek ve kaynak yapmak,

d) Üretimi denetlemek,

e) Kalite kontrol işlerini yürütmek.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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