Kaynanaya bayram mesajı 2019 - Kayınvalideye atılacak bayram mesajı 2019! Her sene Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bayram'da pek çok kişi annesi ile hasret gideriyor. Sevgililerin veya eşlerin annelerini mutlu etmek isteyenler için güzel mesajları araştırdık. İşte Kaynanaya bayram mesajı - Kayınvalideye atılacak bayram mesajı! Merak edilen detaylar haberimizde...

Kaynanaya bayram mesajı 2019 - Kayınvalideye atılacak bayram mesajı 2019

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.

Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.

Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.

Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.

Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.

Annem ne desem sana az gelir sen anlatılmazsın. Bayramın kutlu olsun. Seni dünyalar kadar seven biricik yavrun.

Bir anneyle yavrusu arasında kopan tek bağ göbek bağıdır. Sen benim canımsın. Nice sağlıklı güzel bayramlara…

Nur yüzlü kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Bayramını kutlarım biricik annem.

Güzeller güzeli canım annem sen bizim evimizin neşesisin Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bayramın kutlu olsun.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.

Eğer bana gözlerinle değil kalbinle baksaydın ne kadar çok sevdiğimi anlardın canım anneciğim bayramın kutlu olsun. İyi ki varsın.

Sen varken ben yoktum sen açken ben toktum şimdi de sonra da başımın tacı annem seni hep seveceğim. Benim canım annem bayramın kutlu olsun.

Annem senin sevgin dünyamı ışıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutuyum. Bayramın Kutlu olsun sevgili annem.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşarsın ve dilerim yüzün hep güler neşeni hiç yitirmezsin. Bayramın kutlu olsun canım anneciğim.





Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Bayramın kutlu olsun.

Anneciğim bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım annem. Bayramın kutlu olsun.

Güzel anneciğim bir gün umarım bana gösterdiğin sevgiyi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum…

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Bayramın kutlu olsun canım annem.

Fedakârlık sevgi sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun.

Ah o tatlı gülüşüne sevecen gözlerine şefkatli yüreğine hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Kurban bayramın kutlu olsun canım anneciğim.

Karşılıksız sevginin fedakârlığın eş anlamlı kelimesi anne. Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Benden hiç ayrılmayasın anacım. Seni çok seviyorum.

Sana kalkan eller taş olur. Görmezsen seni gözümden akan yaş olur. Kıymet bilemedik anacığım affet bizi. Ellerinden öperim bayramın kutlu olsun güzel annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece anne derdim. Canım annem iyi ki varsın seni çok seviyorum.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice güzel bayramlara benim melek annem.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor sensizlik ölüm kadar acı sen nefes kadar önemli canım kadar değerlisin iyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.

Geçen gün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Aslında ben senin küçük bir benzerinim. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Canımın içi güzel annem bayramın kutlu olsun.

Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir anne yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın bayramın kutlu olsun annelerin annesi.

En içten ve en güzel Kurban Bayramı mesajları

-Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

- Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

- Kurban Bayramı tüm İslam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar...

- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

-Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.

-Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı, bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin, bütün Müslümanlara hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.

- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

- En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan *|* Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, bu hayırlı bayramda da dualarımız yüce Allah"a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

- Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...

- Mutluluğun Türkiye enflasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maaşı kadar az, geleceğin ise Demirel'in kafası kadar parlak olsun, Kurban Bayramın mübarek olsun!

- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı.nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

- Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, dua ise yüce Allah"a gider nur olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban bayramınızı kutlarım.

- Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim